L’incendio ha danneggiato il materiale presente all’interno e un furgone. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia

Un incendio ha interessato questo pomeriggio il deposito di una ditta a Lamezia Terme adibita alla produzione di insegne luminose. Le fiamme hanno distrutto del materiale elettrico presente all’interno dello stabile ed è stato parzialmente danneggiato anche uno dei due furgoni. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme ha impedito che il rogo si propagasse provocando danni alla struttura e agli appartamenti collocati al primo piano. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per effettuare un sopralluogo ma non è stato rinvenuto alcun elemento utile tale da accertare eventuale dolo, al momento tuttavia non si esclude alcuna ipotesi.

Luana Costa