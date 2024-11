L’incendio probabilmente provocato dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Nessun ferito

A causa di un malfunzionamento, la caldaia di un’abitazione sita in via Lipari ha preso fuoco. Nell’appartamento, dove in quel momento si trovava da sola la figlia della proprietaria, si sono portati i Vigili del fuoco il cui intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dell’abitazione. Fortunatamente nessun ferito.