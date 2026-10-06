Già in passato si sono verificati episodi simili con roghi che coinvolgono materiali di ogni tipo anche speciale e la conseguente immissione di diossina nell'area circostante

A Lamezia Terme un vasto incendio ha interessato una discarica di rifiuti in centro città nella zona di via Saverio D'Ippolito. Uno dei quartieri ad alta intensità abitativa, conosciuto come 'Ciampa di Cavallo'. Una nube nera si è alzata con odore acre, dopo che le fiamme si sono sprigionate. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento lametino insieme alla Polizia locale. Non è la prima volta che nella zona si verificano incendi simili che coinvolgono materiali di ogni tipo anche speciale, con conseguente immissione di diossina nell'area circostante.