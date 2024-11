Il referente di Lega Lamezia Sud, Oscar Branca, lancia l’allarme riguardo le condizioni di degrado in cui versa la pista ciclabile che unisce via Madre Teresa di Calcutta e via Reillo a Lamezia Terme. «Segnalo l’indignazione di numerosi cittadini – afferma il Leghista – per lo stato di abbandono in cui versa il percorso ciclabile di Lamezia sud dove pedoni e ciclisti sono costretti a muoversi sul tracciato stradale a causa dell’enorme quantità di erbaccia e sterpaglia presenti lungo tutto il tratto ciclabile. La pista che doveva essere il fiore all’occhiello del nostro comune, ora è diventata solamente una delle tante vergogne presenti sul territorio comunale. Erbacce e roghi ovunque che hanno raggiunto un’altezza imbarazzante, i marciapiedi invasi da erbacce lungo tutto il percorso ciclabile in parole povere l’incuria e la mancanza di manutenzione la fanno da padroni. L’Amministrazione comunale guidata dai commissari prefettizi dopo 9 mesi dal loro insediamento alla guida della città non riescono a dare risposte sui servizi urbani per i cittadini. È evidente – afferma Branca – che a Lamezia c’è un problema di programmazione e realizzazione degli interventi, oltre che una difficoltà finanziaria determinata da scelte politiche assurde. Come ho potuto constatare la pista ciclabile è in completo abbandono, letteralmente divorata dalle erbacce e vandalizzata. Uno spettacolo pietoso. Mi auguro - conclude Oscar Branca - che si possa risalire ai responsabili di tanto inqualificabile degrado e spreco di risorse pubbliche».