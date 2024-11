I due erano intenti a compiere un lavoro di ripristino di una grondaia. Soccorsi dai Vigili del fuoco

Due dipendenti sono rimasti bloccati a 10 metri d’altezza in un cestello sollevatore mentre erano impegnati in lavori di rispristino di una grondaia per conto di un’azienda privata. L’episodio si è verificato a Lamezia Terme e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento di Lamezia Terme supportata da un’autoscala ma inizialmente le operazioni sono state complicate poiché da svolgersi all’interno di un’area privata.

Luana Costa