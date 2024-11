Il tribunale di Lamezia Terme è stato chiuso nuovamente per sanificazione dopo che è sotto riscontrato un positivo che ne avrebbe frequentato i locali nei giorni scorsi, con particolare riferimento a quelli dell’associazione notarile.



Già la scorsa settimana la positività di un avvocato aveva portato alla momentanea sospensione delle attività per potere procedere alla sanificazione precauzionale.



Al momento è uno solo il positivo comunicato dall’Asp per la giornata odierna. Si attendono però in giornata ulteriori comunicazioni.