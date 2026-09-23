È stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'Istituto comprensivo "Costabile-Nicotera" avevano avvertito delle intenzioni del compagno di accoltellare la sua insegnante. I carabinieri, ieri, sono andati nella scuola e hanno trovato il coltello dentro un bagno dell'Istituto. Gli investigatori hanno anche sequestrato il telefono cellulare del ragazzino per verificare i contatti avuti sulla chat di Telegram su cui ha annunciato la sua intenzione e stabilire se fosse solo una chat tra compagni di scuola, alcuni dei quali hanno poi segnalato il tutto ad un adulto che ha avvertito i carabinieri, o se vi possa essere stato qualcuno che ha istigato il 14enne.