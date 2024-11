Ha ricattato il suo ex amante minacciandolo di pubblicare sui social foto della loro relazione se non le avesse dato del denaro ma è stata arrestata da militari della Guardia di finanza di Lamezia Terme con l'accusa di tentata estorsione. A rivolgersi alle fiamme gialle è stato l'uomo, esasperato dalle continue richieste. La donna, dopo che l'uomo, sposato, aveva troncato la loro relazione, ha iniziato a minacciarlo. Dopo la denuncia ricevuta, i finanzieri si sono presentati all'appuntamento nel corso del quale l'uomo ha consegnato la somma di denaro richiesto ed hanno bloccato la donna. L'arresto è stato successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria che poi ha scarcerato la donna fissando il processo per direttissima al 4 luglio prossimo.