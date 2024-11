I due avrebbero avuto un litigio al culmine del quale uno avrebbe estratto un coltello colpendo l'altro all'addome. La vittima è stata portata a Catanzaro ma non è in pericolo di vita

È stato individuato l’uomo che stamattina avrebbe accoltellato all’addome un 75enne, A. C., in pieno centro a Lamezia Terme. Si tratta di un uomo di 92 anni che si è costituito in commissariato

La vittima è stata soccorsa e portata in un primo momento nell'ospedale di Lamezia, successivamente per accertamenti a Catanzaro anche se le sue condizioni non destano preoccupazione. I due anziani, secondo una prima ricostruzione, si conoscevano da tempo ed erano soliti trascorrere la mattinata seduti su una panchina di corso Numistrano, nel centro della città. Stamane, per motivi ancora da accertare, hanno avuto un litigio al culmine del quale uno ha estratto un coltello colpendo l'altro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato.