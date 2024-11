La Guardia di Finanza ha sequestrato 7.500 piante di cannabis per un valore di 10 milioni

Una coltivazione illegale con 7500 piante di cannabis è stata scoperta dalla Guardia di finanza a pochi chilometri dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria. I finanzieri sono riusciti ad individuarla grazie all’ausilio dell’elicottero in volo e all’abilità dei piloti. Le piante di cannabis indica, non in piena fase di maturazione, erano abilmente sistemate a macchia di leopardo in un terreno demaniale lungo il fiume Amato, di difficile accesso, impervio, pieno di rovi e canneti che occultavano la vista sia dall’alto che da terra, oltre ad impedirne il passaggio. Gli arbusti erano di altezza variabile tra 40 cm e 1 metro e 80 centimetri.

All’operazione hanno partecipato gli uomini del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia con il supporto del Gruppo di Lamezia Terme.