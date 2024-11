I prodotti non rispettavano le prescrizioni previste dalle leggi italiane e dell'unione europea, e, pertanto, erano potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei consumatori

Nei giorni scorsi, l'azione ispettiva dei "Baschi verdi" del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme si è concentrata su un'attività commerciale condotta da un soggetto di nazionalità cinese, ubicato nella periferia di Lamezia Terme, esercente il commercio al dettaglio di articoli casalinghi ed accessori, provenienti soprattutto dal mercato asiatico.

Le Fiamme Gialle, durante il controllo del negozio, hanno notato moltissimi prodotti, già esposti per la vendita, che non rispettavano le prescrizioni previste dalle leggi italiane e dell'unione europea, poste a tutela del consumatore. In particolare l'attenzione dei militari si è rivolta verso impianti di illuminazione ed altri decori natalizi funzionanti elettricamente, privi delle informazioni obbligatorie per la commercializzazione e per il successivo corretto utilizzo e, pertanto, potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei consumatori.

L'attività ispettiva ha permesso il rinvenimento di circa 30mila articoli elettrici irregolari, immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo. Fra questi prodotti, numerosissime luminarie natalizie che, se fossero disposte l'una dietro l'altra, raggiungerebbero la lunghezza di oltre due chilometri. Il responsabile delle violazioni in materia di sicurezza dei prodotti è stato segnalato all'autorità giudiziaria.