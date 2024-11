In fiamme un’auto nella notte a Lamezia Terme in Via Tommaso Fusco. Il veicolo coinvolto una Mercedes Classe A parcheggiata a bordo strada. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Disagi per gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione ma non si registrano danni a persone. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti in merito all’origine dell’incendio.