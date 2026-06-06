La vicinanza del partito ai dipendenti comunali direttamente coinvolti nell’accaduto, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con professionalità, responsabilità e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza
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"Quanto accaduto presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme rappresenta un episodio di estrema gravità che condanniamo con la massima fermezza- si legge in una nota di Forza Italia -. Alcuni utenti hanno provocato momenti di forte tensione e panico, inveendo pesantemente contro i dipendenti comunali e causando danni materiali agli uffici, con il danneggiamento di scrivanie, computer e altre attrezzature indispensabili allo svolgimento delle attività quotidiane. Si tratta di comportamenti inaccettabili che non possono trovare alcuna giustificazione. Gli uffici pubblici sono luoghi al servizio della collettività e il rispetto delle persone che vi operano deve essere sempre garantito”.
“Desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza ai dipendenti dei Servizi Sociali direttamente coinvolti nell’accaduto e, più in generale, a tutti i dipendenti del Comune di Lamezia Terme, che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con professionalità, responsabilità e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza. Siamo consapevoli delle difficoltà con cui molti uffici comunali sono chiamati a operare, spesso in condizioni di carenza di personale rispetto alle reali necessità. Nonostante ciò, i dipendenti continuano a garantire il corretto funzionamento dei servizi e delle attività amministrative essenziali per la comunità”.
“Un particolare ringraziamento va anche al cittadino di nazionalità marocchina che si trovava sul posto e che, con prontezza e senso civico, è intervenuto per contribuire a riportare la calma e a contenere la situazione. Forza Italia continuerà a stare al fianco dei dipendenti comunali, sostenendone l’impegno e difendendone la dignità professionale. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto con competenza, dedizione e senso delle istituzioni”.