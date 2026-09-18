L’occasione ha ribadito il solido e storico legame che unisce l’Arma in congedo all’Arma in servizio, una realtà testimoniata capillarmente dalla vasta presenza delle Sezioni a livello regionale e nazionale

Una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lamezia Terme, guidata dal Presidente Ten. Col. Antonio Strangis, ha fatto visita oggi al nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, Ten. Col. Carmine Gebiola, presso la sede del Comando. L’incontro, fortemente voluto dal Ten. Col. Gebiola, si è svolto in un clima di profonda cordialità e stima reciproca. Durante il colloquio, il Presidente Strangis ha illustrato le articolate iniziative promosse dalla Sezione sul territorio, sottolineando lo spirito di servizio e la costante disponibilità del sodalizio a favore della comunità lametina. L’occasione ha ribadito il solido e storico legame che unisce l’Arma in congedo all’Arma in servizio, una realtà testimoniata capillarmente dalla vasta presenza delle Sezioni A.N.C. a livello regionale e nazionale.

Da parte sua, il Comandante del Gruppo ha espresso vivo apprezzamento e vicinanza alla Sezione di Lamezia Terme per l’impegno profuso e per le attività di volontariato svolte. Il Ten. Col. Gebiola ha evidenziato come l’operato dell’Associazione incarni appieno i valori fondamentali di legalità, senso di appartenenza e spirito di sacrificio: principi distintivi che da sempre guidano chiunque abbia indossato gli alamari, simbolo di un’Istituzione tra le più amate dal Paese. A conclusione dell’incontro, la delegazione dell’A.N.C., nel dare il benvenuto al neo Comandante, ha rivolto al Ten. Col. Gebiola i più sinceri auguri di buon lavoro e di un mandato ricco di successi professionali e soddisfazioni personali in terra di Calabria.