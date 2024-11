Ignoti si sarebbero introdotti nel condominio dove risiede l'avvocato e, con un liquido infiammabile, hanno dato fuoco alla porta dell'abitazione

La porta d'ingresso dell'abitazione di un avvocato è stata data alle fiamme intorno alle 9 di questa mattina. L'avvocato, A.F. di 39 anni, abita al primo piano di una palazzina su via dei Mille. Al momento dell'incendio era in casa con la moglie. Ignoti si sono introdotti nel condominio dove risiede l’avvocato dando fuoco alla porta di casa con un liquido infiammabile. Al momento dell'incendio era in casa con la moglie, in un primo momento, avrebbero cercato di domare da soli l'incendio e, successivamente, non riuscendovi, hanno allertato i Vigli del Fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri.