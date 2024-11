L'uomo stava lavorando all'interno di un uliveto. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento

Un 40 enne di nazionalità marocchina ma residente a Lamezia Terme, è deceduto questa mattina a causa di un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato sotto l'automezzo, un trattore agricolo, a bordo del quale stava lavorando all'interno di un uliveto in località Bagni, nella città della piana.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. L'intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è valso alla messa in sicurezza del trattore nonché al recupero della salma che è stata estratta dopo gli accertamenti di rito da parte del medico legale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Indagini in corso.