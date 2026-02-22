Mattinata drammatica sul lungomare di Lamezia Terme, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava correndo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri. È stato attivato anche l’elisoccorso, pronto per un eventuale trasferimento urgente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.