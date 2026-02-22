L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava correndo. Attivato anche l’intervento dell’elisoccorso ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile

Mattinata drammatica sul lungomare di Lamezia Terme, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava correndo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri. È stato attivato anche l’elisoccorso, pronto per un eventuale trasferimento urgente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.