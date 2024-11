Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari per aver causato l’incidente dello scorso 17 ottobre in cui perse la vita il 46enne

Personale della sezione della polizia Stradale di Catanzaro e della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale Calabria, ieri mattina ha eseguito a Lamezia Terme un’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di G. F. di 33 anni, resosi responsabile dei reati di guida sotto l’influenza dell’alcool omicidio stradale, emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme Valentina Gallo, su richiesta di quella Procura della Repubblica, sostituto procuratore Emanuele Costa.

La misura cautelare è scaturita dagli accertamenti e dall’attività d’indagine esperita dalla sezione della polizia stradale di Catanzaro, a seguito del sinistro stradale avvenuto lo scorso 17ottobre, sulla strada statale 280, comune di Lamezia Terme, in cui venivano coinvolti tre veicoli ed a seguito del quale, G.F., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare, per essersi posto alla guida di un’autovettura Fiat Punto in stato di ebbrezza alcolica.

Il 33enne in violazione della segnaletica stradale percorreva la strada statale 280 con direzione di marcia Lamezia Terme Aeroporto – Catanzaro non circolava sulla parte destra e in prossimità del margine destro della carreggiata ed oltrepassava la doppia striscia longitudinale continua di mezzeria, invadendo la corsia con direzione di marcia opposta, andando a collidere contro un motociclo Piaggio Beverly condotto da Giuseppe Paolo Serrato, di anni 46, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio presso il gruppo di Lamezia Terme, così cagionando a quest'ultimo un politrauma con fratture multiple agli arti superiori ed inferiori, in seguito alle quali, veniva dapprima ricoverato all'ospedale di Lamezia Terme, poi trasferito all'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, dove rimaneva fino al decesso avvenuto il 5 novembre.

l.c.