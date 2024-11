Il tribunale della Libertà di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dai legali, disponendo la scarcerazione del calciatore. A comunicarlo uno dei difensori dell'ex giocatore di Cosenza, Vibonese e Crotone

Francesco Modesto torna libero dopo che il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto il ricorso dei suoi legali che ne chiedevano la scarcerazione.

L'udienza davanti ai giudici del Riesame si era tenuta martedì mattina, 13 settembre. Come si ricorderà Modesto era stato arrestato nell'ambito dell’operazione “Laqueo” con l'accusa di appartenere ad una organizzazione finalizzata all’usura e all’estorsione. Secondo i magistrati, insieme al suocero Luisiano Castiglia, avrebbe utilizzato i propri capitali per strozzare gli imprenditori in difficoltà erogando prestiti ed applicando tassi superiori al 150%.

L’inchiesta è fondata sulle dichiarazioni del pentito Roberto Violetta Calabrese.

Gli avvocati di Modesto, con le loro argomentazioni, hanno provato a smontare l’impianto accusatorio, ottenendo la scarcerazione del proprio assistito. Il ragazzo dovrebbe lasciare la casa circondariale di Via Popilia dopo le formalità di rito, entro le ore 14.