Si celebra oggi la Giornata nazionale dei carabinieri. Iniziative sono previste in tutta Italia per festeggiare il 210° anniversario della fondazione dell'Arma. Un'occasione speciale che anche la Calabria non mancherà di onorare. E noi ne parleremo in diretta a partire dalle ore 14:30 su LaC Tv, nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia. In studio Pier Paolo Cambareri che avrà come ospite il maggiore Stefano Scollato, comandante della Compagnia dei carabinieri di Vibo Valentia. In collegamento da Lamezia Terme il nostro Nico De Luca con il tenente colonnello Gianluca Zara del Gruppo di Lamezia Terme. Nel corso della puntata, anche il contributo del generale di Divisione Pietro Salsano.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.