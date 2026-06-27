VIDEO | La decisione è stata presa dopo il confronto con Prefettura e Questura: la visita diplomatica richiederà un imponente dispositivo di sicurezza. Confermati programma e artisti della manifestazione in programma su Via Emilia

Slitta di due settimane il Light Fest di Vibo Marina. L'evento, inizialmente previsto nei prossimi giorni, si terrà domenica 12 luglio.

Il rinvio è stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione dall'assessore comunale al Turismo Stefano Soriano, insieme al presidente di Top Event Lab, Giovanni Patania, e a Tommaso De Leonardo, rappresentante dei tre pontili di Via Emilia. A determinare lo spostamento è la prevista presenza a Vibo Marina dell'ambasciatore degli Stati Uniti, una visita istituzionale che dal 28 al 30 giugno, richiederà un consistente impiego delle forze dell'ordine.

L'arrivo dell'ambasciatore Usa fa slittare il Light Fest a Vibo Marina. La manifestazione è stata posticipata al 12 luglio dopo il confronto con Prefettura e Questura

«Abbiamo cercato fino all'ultimo di mantenere la data prevista, confrontandoci con i proprietari dei pontili, la Prefettura e la Questura», ha spiegato Soriano. «Alla luce dell'impegno richiesto per garantire la sicurezza durante la visita dell'ambasciatore, abbiamo accolto l'invito delle autorità a rinviare la manifestazione. Era la soluzione più opportuna».

L'assessore ha ringraziato gli organizzatori per la disponibilità dimostrata, sottolineando che il Light Fest non è stato annullato ma soltanto riprogrammato.

«C'è dispiacere per il rinvio, ma anche la soddisfazione di poter rilanciare l'evento nel pieno della stagione estiva».

Soriano ha inoltre definito la visita dell'ambasciatore un'importante occasione per il territorio: «È una presenza di rilievo internazionale e rappresenta anche una vetrina per Vibo Marina», ha concluso.

Confermati artisti e programma

«Siamo riusciti a confermare tutti gli artisti già previsti. Nessuno ha rinunciato e questo ci permette di riproporre integralmente l'evento», ha spiegato Giovanni Patania.

Il Light Fest trasformerà Via Emilia in un percorso illuminato affacciato sul porto. Circa trenta imbarcazioni a vela saranno disposte lungo i pontili e diventeranno parte dell'allestimento, con installazioni luminose e giochi di luce pensati per valorizzare uno degli scorci più caratteristici del waterfront di Vibo Marina.

«È un progetto nuovo per il territorio, costruito attorno all'illuminazione di Via Emilia e al mare. Crediamo possa offrire uno scenario suggestivo», ha aggiunto Patania.

L'estate di Vibo Marina

Soriano ha annunciato che nei prossimi giorni sarà presentato il calendario degli appuntamenti estivi di luglio, mentre agosto vedrà un programma ancora più ricco, con Vibo Marina al centro delle iniziative organizzate dall'amministrazione comunale. Confermata anche la "Notte da sogno", in programma il 18 agosto.