Parte “Latte nelle Scuole”, la campagna che accompagna gli alunni delle scuole primarie in un percorso di educazione alimentare, che mira a promuovere i benefici di un’alimentazione corretta, incoraggiandoli a consumare il latte e derivati nelle giuste quantità per conservarne poi l'abitudine per tutta la vita.



La Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione con il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, promuovendo "Latte nelle scuole", vuole altresì sviluppare una maggiore consapevolezza sull'origine dei prodotti e sul loro legame con il territorio, il mondo del lavoro e delle imprese.