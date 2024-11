Paura lungo la strada provinciale n. 77 in località Mutari, nel territorio comunale di Francica, per un’automobile che ha preso fuoco mentre era in marcia nel tardo pomeriggio di oggi. L’auto procedeva in direzione dello svincolo autostradale di Soriano Calabro-Gerocarne, quando il conducente si è accorto della fuoriuscita di fumo dal vano motore.



Arrestata la marcia, ha fatto in tempo a scendere dal veicolo prima che le fiamme divampassero avvolgendo anche l’abitacolo. È stato lo stesso proprietario ad allertare i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo che si sono portati sul posto per domare l’incendio. Ingenti i danni.