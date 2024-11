In 23 anni di attività è la prima volta che vengono avanzati dubbi sulla conduzione della società che ha in concessione spazi e infrastrutture dello scalo per container

L'autorità portuale di Gioia Tauro fa il processo a Mct, la società che gestisce lo scalo calabrese, e lo fa attraverso una lettera di fuoco in cui chiede conto di come l'azienda italo-tedesca gestisce gli spazi avuti in concessione.











Dopo 23 anni è la prima volta che lo Stato osa avanzare sospetti sulla conduzione del terminal, eppure in passato non sono mancate le prove che qualcosa non andava, visti il mancato utilizzo delle gru e la vetustà di altri mezzi. L’iniziativa dell’ente pubblico viene vista dunque anche come l’inizio di una fase che potrebbe portare al cambio di gestore e del posto da monopolista a cui ambisce la società Msc.