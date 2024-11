Weekend di controlli da parte dei carabinieri nella Perla del Tirreno. Fermati 85 veicoli e identificate 135 persone. Denunciato un 38enne perché trovato in possesso di due coltelli in auto

Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tropea che, nel weekend appena trascorso ed in occasione dell’inizio della stagione estiva, hanno posto in essere un piano di prevenzione per gli incidenti stradali, i reati predatori, nonché per il contrasto in materia di lavoro irregolare. Un lavoro svolto, congiuntamente a personale della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Calabria e del Nucleo Ispettorato del Lavoro che si pongono a tutela di tutti quei numerosi lavoratori che vengono sfruttati senza ricevere i diritti che gli spettano a causa della mancanza di un regolare contratto lavorativo. In tal senso, l’attività ispettiva ha permesso di sanzionare due strutture ricettive della zona per un ammontare di oltre 14.000 euro.

Fermati 85 veicoli e identificate 135 persone

Nel corso del servizio sono stati fermati oltre 85 veicoli, identificate 135 persone, di cui alcune sottoposte al controllo alcolemico, comminando complessivamente diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada. Ritirate due patenti per guida in stato di ebrezza. Contestualmente si è proceduto al fermo amministrativo di un Ape calessina che trasportava alcuni turisti senza rispettare le dovute prescrizioni inerenti il noleggio con conducente.

Inoltre, in seguito alle numerose perquisizioni personali e veicolari effettuate, si procedeva al deferimento di un 38enne poiché senza giustificato motivo veniva trovato in possesso di due coltelli, successivamente sequestrati dai militari operanti. Infine, sempre a seguito degli stessi controlli, veniva deferito in stato di libertà un cittadino di nazionalità ucraina, il quale dopo esser stato fermato forniva documenti di riconoscimento di non comprovata autenticità.