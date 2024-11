I Carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Vibo Valentia, con l’ausilio della Stazione di Spilinga, hanno proceduto al controllo di un cantiere in corso d’opera per la realizzazione di una struttura ricettiva a Santa Domenica di Ricadi. Durante l’ispezione sono emerse una serie di irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I cinque operai presenti al momento dell'ispezione sono stati sorpresi a lavorare in precarie condizioni di sicurezza su ponteggi privi di parapetti. All'esito di un controllo ancora più approfondito, tutti e cinque sono risultati irregolari, privi di contratto di assunzione. Tra l'altro due di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza.

Complessivamente sono state quindi elevate sanzioni amministrative per un importo di 24.988,80 euro derivate dalle violazioni riscontare con conseguente sospensione dell'attività imprenditoriale a carico del titolare dell’impresa edile, mentre nei confronti del committente dei lavori i Carabinieri hanno proceduto al deferimento all’Autorità giudiziaria per mancanza di permesso a costruire con conseguente sanzione pecuniaria pari a 6000 euro.