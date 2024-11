Le aree sottoposte a sequestro ricadono in zone vincolate. Gli interventi hanno sconvolto l'assetto idrogeologico alterando il deflusso delle acque superficiali ed esponendo il terreno a dilavamento e ruscellamento

Un terreno, già oggetto di incendio e sul quale sono state eseguite delle lavorazioni senza alcuna autorizzazione, è stato sequestrato a San Mauro Marchesato dai carabinieri forestale che hanno denunciato il committente dei lavori, un imprenditore agricolo di Cutro.

Per l'effettuazione dei lavori nell'appezzamento, ubicato in località Pian del Re, secondo quanto rilevato dai carabinieri forestale si è proceduto all'estirpazione di tutta la macchia mediterranea, seppure degradata, a causa dei roghi avvenuti nel passato, l'ultimo nel settembre del 2014. Dagli accertamenti è emerso che l'imprenditore, oltre a non avere alcuna autorizzazione per eseguire i lavori, ha agito in presenza del vincolo di immutabilità di destinazione essendo l'area percorsa dal fuoco.

Le aree sottoposte a sequestro ricadono in zone vincolate e gli interventi hanno sconvolto l'assetto idrogeologico alterando il deflusso delle acque superficiali ed esponendo il terreno a dilavamento e ruscellamento. (Ansa)