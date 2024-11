Nelle scorse ore a Castrovillari c’è stata la sottoscrizione del verbale in cui si attesta la riconsegna dell’immobile

L’ex Palazzo di Giustizia di Rossano sarà riconsegnato ufficialmente al Comune di Corigliano-Rossano. Il cerimoniale è previsto per il 26 luglio prossimo alla presenza del Presidente dell’attuale Tribunale di Castrovillari Massimo Lento, del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Castrovillari Franco Camodeca.

Il presidio di Santo Stefano custodisce l’archivio dei 150 anni di storia dell’ex tribunale di Rossano (tranne i fascicoli transitati a Castrovillari dopo l’accorpamento) ma anche la biblioteca che l’ex Ordine forense di Rossano aveva fornito in donazione alla Fondazione degli avvocati di Corigliano-Rossano presieduta dall’attuale presidente del Coa. Nelle scorse ore a Castrovillari c’è stata la sottoscrizione del verbale in cui si attesta la riconsegna dell’immobile. Per l’amministrazione comunale era presente il vice sindaco Maria Salimbeni.