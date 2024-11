È successo giovedì pomeriggio in contrada Busale di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.

La situazione era critica, le fiamme si erano già estese per circa 4 ettari e stavano per avvolgere l’ingresso dell’abitazione, dove l'uomo vive da solo.

A chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa. L’operatore della Centrale operativa dei Carabinieri di Taurianova ha capito che bisognava fare in fretta e che non c’era tempo da perdere e da lì a poco, in contrada Busale di Cinquefrondi sono arrivate due pattuglie dell’Arma.

I militari della compagnia di Taurianova sono entrati immediatamente in casa, hanno messo al riparo l’anziano che era tra i fumi sviluppati dal rogo e lo hanno portato al posto di medicazione allestito dal 118.

Per spegnere l’incendio, oltre ai Vigili del fuoco e personale di Calabria verde, è stato necessario anche l’intervento di un elicottero con cestello, che per quasi due ore ha fatto la spola fra Busale e l’invaso di Galatro.

L’anziano signore è stato riaccompagnato a casa dopo che le fiamme erano state domate e l’area messa in sicurezza. Ha ringraziato gli agenti con un bacio e ha confessato: «Da giovane avrei voluto fare anch’io il Carabiniere».