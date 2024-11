Una storia tristissima. Dall’epilogo segnato. Nonostante quel barlume di speranza ancora nel cuore. La speranza di ritrovare ancora in vita il piccolo Nicolò. Travolto insieme alla madre e al fratellino dalla piena del Cantagalli. Esattamente una settimana fa. Una speranza che resterà vana. Il corpicino del piccolo Nicolò è stato rinvenuto, dopo sette giorni di ricerche estenuanti, a 500 metri dal luogo in cui erano stati rinvenuti la madre e il suo fratellino. La storia di una famiglia spezzata. Delle lacrime di un padre che ancora, probabilmente, non ha compreso del tutto il dolore in cui si ritroverà. Frastornato, pervaso da centinaia di emozioni, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino. Quelle che, anche a mani nude, in questi giorni hanno cercato la sua famiglia e soprattutto il più piccolo dei suoi bambini, senza sosta. Addosso ha una maglia a strisce rossonere. Tinte ufficiali del Milan. La sua grande passione, inculcata ai figli. Soprattutto al più grande dei due, Christian. L’ometto in calzoncini che papà Angelo riprendeva ad ogni allenamento e ne esaltava le prestazioni sui social. Il presente nelle giovanili del suo paese. Il futuro sognando la Serie A con la maglia del Milan. La squadra del cuore di Angelo. E ieri, nel giorno più brutto della sua vita, portava addosso quella maglia. La stessa che né Christian né Nicolò potranno più sognare di indossare per far felice il loro papà.

Anche Gattuso e Suso vicino alla famiglia Frijia

Gennaro Gattuso e Suso. Il giocatore calabrese più famoso ed il fantasista spagnolo. Entrambi del Milan. Allenatore il primo, giocatore il secondo. “Ringhio” è l’idolo di papà Angelo Frijia. L’iberico era quello del piccolo Christian. Entrambi, venuti a conoscenza della tragedia di San Pietro Lametino e della passione per i colori rossoneri, hanno voluto far sentire la propria vicinanza inviando una maglietta alla famiglia Frijia. La stessa che nel giorno del ritrovamento del piccolo Nicolò papà angelo portava addosso.

Il post Facebook di un amico

E’ Francesco Trovato, amico della famiglia e impegnato direttamente nelle ricerche del piccolo Nicolò a pubblicare un post a nome di Gattuso e Suso. «Ringrazio personalmente ed a nome della famiglia di Angelo Frija la società AC. Milan.

Gennaro Gattuso (Mister) ieri sera mi ha contattato telefonicamente per manifestare la sua vicinanza ad Angelo ma soprattutto ha voluto realizzare il sogno di un padre che aveva fatto una promessa al figlio. Un gradito regalo ovvero una maglia del Milan con le firme dei calciatori attualmente presenti (gli altri purtroppo impegnati con le nazionali) ed un video messaggio con dedica speciale da parte di Susp, idolo del piccolo Christian».