Sgominata un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga. Dall’inchiesta emergono anche contatti con esponenti della ‘ndrangheta calabrese e in particolare con una cosca di Siderno

Traffico di stupefacenti (cocaina, hashish e amnesia) che si svolgeva attraverso i contatti all' estero in particolare in Spagna e Olanda: a gestirlo uno dei clan storici di Napoli, la cosca dei Contini, con le famiglie Bosti e Aieta. È quanto emerge dall'indagine dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli, e della Guardia di Finanza, che ha portato oggi all'esecuzione di 33 misure cautelari e al sequestro di beni per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di euro.



Dall'inchiesta emergono anche i contatti con esponenti della 'ndrangheta calabrese, in particolare con una cosca di Siderno, per l'approvvigionamento di droga in Olanda. L'organizzazione provvedeva sia all'approvvigionamento della droga, sia alla attività di smistamento in città, anche nei luoghi di ritrovo dei giovani.