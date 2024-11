Nella nota del canale televisivo ufficiale del club amaranto si precisa che «la frase in questione e le successive esternazioni personali non rispecchiano in alcun modo il pensiero della società»

«In merito al post pubblicato nella mattinata odierna, Reggina Tv porge le più sincere e sentite scuse, tenendo a precisare che si è trattato dell'iniziativa di un singolo collaboratore, della quale il club, in tutte le sue componenti, non era assolutamente a conoscenza». È quanto si legge in una nota del canale televisivo ufficiale del club amaranto.

Un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Reggina Tv in mattinata, e poco dopo cancellato, - in cui si leggeva: «Proverbio cinese: quando torni a casa la sera, dai uno schiaffo a tua moglie; tu non lo sai perché glielo dai, ma lei si» - ha scatenato una marea di polemiche ed è diventato immediatamente virale nelle chat e sui profili social che hanno sottolineato la violenza verbale assolutamente fuori luogo, soprattutto perché diffuso nel giorno in cui ricade la festa degli innamorati.

Nel comunicato ufficiale di scuse, l’emittente reggina ci tiene a chiarire che «la frase in questione e le successive esternazioni personali, pur inquadrabili in vicende calcistiche, non rispecchiano dunque in alcun modo il pensiero di una società che ha da sempre inteso trasmettere il valore dello sport e della vita di tutti i giorni, aborrendo e condannando la violenza di ogni genere e grado. Di sicuro, un grossolano errore del genere non si ripeterà mai più».