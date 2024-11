La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla corte d'Appello di Milano. Quattro ergastoli, e 25 anni di carcere al componente del gruppo che si è poi pentito.

Confermata la sentenza d'Appello. La Cassazione ha riconosciuto come colpevoli i cinque accusati dell'omicidio di Lea Garofalo, uccisa e bruciata, e sepolta mentre era ancora viva, in un campo vicino Monza. Confermato l'ergastolo per Carlo Cosco, l'ex compagno di Lea Garofalo, e per i complici, il fratello Vito, Rosario Curcio e Massimo Sabatini. Confermata anche la condanna a 25 anni per Carmine Venturino, che aveva deciso di collaborare con la giustizia.