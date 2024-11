Con un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale del club lucano, guidato dal presidente Salvatore Caiata, il Potenza ha comunicato la positività al covid-19 di due tesserati: «Al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati ieri (venerdì 2 ottobre 2020), sono risultati positivi al Covid-19 due tesserati – si legge nella nota – la società ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle indicazioni fornite dall’Asp».

Il Potenza, domenica scorsa ha affrontato, nella prima giornata di campionato, il Catanzaro vincendo per 2-1. Con la squadra in quarantena non scenderà in campo domani pomeriggio contro il Palermo.