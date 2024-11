Vincenzo La Regina ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni come commissario dell'azienda ospedaliero universitaria "Renato Dulbecco” al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Ringrazio il presidente Occhiuto per la fiducia accordatami, la stessa condivisa anche dal rettore Giovambattista De Sarro» dichiara La Regina in una nota alla stampa. «Il mio tempo in Calabria è terminato. Una regione bellissima che porterò sempre nel cuore. Sono stati anni di intenso lavoro dove ho incontrato straordinari professionisti con i quali mi onoro di aver potuto collaborare.

Mi sento di voler ringraziare, in particolare, i calabresi che in questo periodo ho maggiormente conosciuto ed apprezzato. Ho ascoltato le loro storie, recepito i bisogni di un'assistenza sanitaria sicura, trasparente e affidabile ma, soprattutto, che sia vicino al paziente.

Per questa ragione, ho portato avanti anche in Calabria un percorso nel quale credo molto e che è diventato il mio modus operandi, vale a dire "l'umanizzazione delle cure", intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica.

I calabresi meritano una sanità di qualità e mi auguro che chi mi succederà possa agire seguendo questa direzione e finalità».