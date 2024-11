L'uomo è stato condannato per aver violato la sorveglianza speciale: «Sono uscito a fine pena nel 2015, e da allora, di me, non ne parla più nessuno, neanche nei vari blitz succedutisi successivamente»

Partiamo dalla notizia. Mario Pranno, ex storico boss di Cosenza, la cui carriera criminale è nota ai più, torna in carcere per scontare una pena di un anno per inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il provvedimento è stato firmato nei giorni scorsi dal tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Fin qui la cronaca.

Mario Pranno, prima di entrare nel carcere di Cosenza, ha deciso di inviare una lettera al nostro network, raccontando la sua storia recente. La missiva è giunta nella casella di posta della redazione di Cosenza Channel alle 19.20 del 13 aprile 2023, ovvero il giorno dopo aver comunicato ai carabinieri la volontà di costituirsi. Di seguito la lettera a firma Mario Pranno, con data 12 aprile 2023.

«Per Mario Pranno le misure alternative al carcere non esistono… condannato a 13 mesi per inosservanza a una delle regole imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Misura che vi era stata proposta nel 1991, ma irrogata! Pensate pensate… Il 1995. Ma che trovava applicazione, pensate, solo nel 2015, ben 24 anni dopo. E che un giudice nel 2018 mi revocava».

CONTINUA A LEGGERE SU COSENZA CHANNEL