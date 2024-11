Le recenti carte emerse dall'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Catanzaro hanno messo in luce la vastità e la complessità della rete di traffico di droga che coinvolge i potenti clan della 'ndrangheta Forastefano e Abbruzzese di Cassano Ionio.

Questa inchiesta ha rivelato come la droga proveniente dal Sud America, attraverso il suo percorso via Europa, giungesse in provincia di Cosenza, per poi essere rivenduta nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. I pubblici ministeri Stefania Paparazzo e Alessandro Riello hanno condotto approfondite indagini per smascherare i presunti rapporti illeciti tra i membri dei clan cassanesi e altri soggetti connessi nella regione del Reggino, nonché tra Cosenza e le aree circostanti.

