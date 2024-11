Il Marrelli hospital e' un iniziativa del gruppo Marrelli in campo sanitario. Nell'idea del dott. Massimo Marrelli, dovrebbe essere un polo specialistico nel campo dell'oncologia e non solo.

Dopo una inaugurazione entusiasmante alla quale aveva partecipato tutta la città, iniziano una serie di problemi burocratici che, di fatto, ad oggi ne hanno impedito l'apertura. Gli ultimi problemi legati ad una concessione edilizia e che hanno determinato il blocco dei lavori di una sala per la radioterapia da parte del Sindaco, fanno precipitare la situazione. Il gruppo reagisce e La città scende in piazza per protestare insieme a loro e a difesa dell'iniziativa imprenditoriale in campo sanitario. Il dott. Massimo Marrelli spiega all'opinione pubblica le sue ragioni.....

Qui la nuova puntata dell'Inviato Speciale sul caso Marrelli Hospital di Crotone