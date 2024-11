L’aggressione scatenata da un banale diverbio. Per una delle quattro persone coinvolte necessario il ricovero in ospedale dove attualmente si trova in prognosi riservata

Quattro persone di nazionalità marocchina sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Cosenza in flagranza di reato, per rissa aggravata in concorso. Si tratta di Abdelkabir Kobba, 32 anni, Mustaphà Fanouni, 37, Hicham El Azrak 32, e di Abderrahim Bahami 26, tutti domiciliati e residenti nel capoluogo bruzio.

I militari dell'Arma sono intervenuti nel corso della notte intorno all'una e trenta, allertati da una telefonata giunta al 112. Giunti in Piazza Europa, nei pressi del distributore Esso, hanno trovato un uomo a terra con gravi ferite al capo e sul corpo. La vittima riferiva ai carabinieri di essere stato aggredito da alcuni connazionali che alla vista dell'autovettura dei Carabinieri si erano dati alla fuga.

Nell'immediatezza i militari scorgevano e fermavano uno degli aggressori che si era nascosto nel vicino autolavaggio, il quale presentava vistose ferite da taglio all'orecchio e sul viso. Sul posto veniva richiesto dagli operatori l'intervento di due unità del personale del "118". Il terzo fuggitivo veniva rintracciato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Annunziata con ferite da taglio al volto, mentre il quarto è stato acciuffato presso la propria abitazione anch'egli con evidenti ferite lacero contuse.



Le indagini hanno consentito di accertare la causa della rissa, scatenata da un banale diverbio. Le quattro persone coinvolte se le sono date di santa ragione utilizzando anche bottiglie in vetro spaccate come corpi contundenti. Tre dei quattro marocchini, dopo le cure sanitarie, venivano dichiarati in stato arresto per rissa aggravata, e tradotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Il Kobba, invece, è rimasto presso l'ospedale, sempre agli arresti domiciliari, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.