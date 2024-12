Una lite in due tempi, scoppiata all’interno di un bar di Montalto e culminata in un colpo di pistola che ha centrato uno dei due contendenti, ferendolo in modo grave. È accaduto intorno alle 18. 30 nel centro storico montaltese. Il litigio che ha visto contrapposti due residenti del posto, uno italiano e l’altro di origine romena, è degenerato quando quest’ultimo ha preso una bottiglia e l’ha spaccata sulla testa del rivale.

Sembrava la botta conclusiva, quella che avrebbe dovuto porre fine al diverbio. E invece no. Seppur stordito dal colpo ricevuto, l’italiano è andato a casa sua, ha prelevato l’arma ed è tornato sul posto per vendicarsi con gli interessi. Il ferito si trova ora in ospedale. Sul posto si sono fiondati subito i carabinieri della locale stazione.