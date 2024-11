La rissa scoppiata tra due famiglie per il posizionamento di alcune giostre in un terreno del comune vibonese. Nella colluttazione colpiti anche i carabinieri e alcuni testimoni

I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, nella giornta di ieri, giorno di Pasqua, ricevevano una segnalazione in merito ad un animato diverbio tra due famiglie di giostrai. I militari si dirigevano velocemente in località Santa Maria del Bosco nel comune di Serra San Bruno fove notavano alcune persone intente a discutere animatamente tra di loro: in sostanza le due “fazioni” stavano discutendo in merito al posizionamento di alcune “giostre itineranti”, di loro proprietà, in un appezzamento di terreno in quella località. Nel particolare, alcuni sostenevano che in quel territorio non potevano sostare le giostre itineranti dell’altra famiglia.

Nonostante i continui inviti da parte dei militari dell’Arma a mantenere la calma, i toni si alzavano sempre più, tanto da far convincere il capo equipaggio della pattuglia intervenuta a richiedere l’ausilio di altri militari. Le due fazioni, infatti, di li a poco, iniziavano a colpirsi con calci e pugni, noncuranti della presenza dei carabinieri che cercavano di dividerli e dei vari inviti a loro rivolti a procedere per vie legali. Nella rissa sarebbe stata coinvolta anche una donna e alcuni testimoni che, nell’intento di dividere i litiganti, venivano più volte colpiti in più parti del corpo.

Colpiti anche i carabinieri

La situazione peggiorava vertiginosamente quando alcuni dei partecipanti alla rissa, mediante l’utilizzo di aste di ferro della lunghezza di quasi 3 metri, raccolte in loco, iniziavano a percuotere gli avversari utilizzando, di fatto, queste spranghe come delle vere armi improprie. Nella circostanza venivano colpiti anche i due carabinieri. In particolare uno veniva percosso violentemente con l’oggetto contundente e riportava anche varie contusioni al viso, fortunatamente non gravi. Le ostilità sono cessate al momento dell’arrivo dei rinforzi dell’Arma che hanno definitivamente sedato gli animi.

Cinque arresti e una denuncia

Il bilancio della giornata pasquale fa quindi registrare un totale di cinque arresti per rissa: Angelo Capomolla, 48enne, Domenico, Capomolla, 25enne, Francesco Capomolla, 21enne, Cristian Valenti, 21enne, Marcello Valenti, 56 anni, tutti residenti a Serra San Bruno. Alla rissa, inoltre, ha partecipato attivamente anche un minore che, invece, è stato deferito all’autorità giudiziaria competente. Per tutti gli altri, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza che si celebrerà con rito direttissimo nei prossimi giorni.