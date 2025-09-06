Disordini si sono registrati questo pomeriggio al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, divenuto teatro di una lite che ha finito poi per coinvolgere anche gli agenti della vigilanza del nosocomio, intervenuti per sedare gli animi.

Nell’area di prima emergenza dell’ospedale, ci sono al momento i carabinieri della compagnia di Catanzaro che stanno ricostruendo l’accaduto. Da quanto è stato possibile apprendere, la lite sarebbe inizialmente scoppiata in centro città tra due persone di nazionalità straniera. Passanti sarebbero intervenuti per separare i due che nel frattempo dalle parole erano passati alle mani.

La lite è poi proseguita successivamente nel pronto soccorso dell’ospedale, dove entrambi erano giunti per avere cure mediche. È quindi scoppiato nuovamente il diverbio che questa volta ha coinvolto più persone e anche la vigilanza del presidio ospedaliero. Al momento non è ancora chiaro se il personale abbia riportato ferite in seguito all’intervento nella disputa. Le indagini sono ancora in corso.