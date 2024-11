Per amore si è disposti a tutto, ma a volte le conseguenze possono diventare drammatiche. Fortunatamente non in questo caso, anche se ci si è andati vicini. Un uomo a seguito di un litigio con la compagna ha deciso di buttarsi in mare da una nave da crociera che si trovava nel Mar Ionio, al largo della costa di Crotone.

La Msc Splendida era diretta a Taranto e il ballerino 24enne, di nazionalità brasiliana, assunto dalla compagnia di navigazione come animatore, davanti agli sguardi attoniti dei tanti passeggeri che si trovavano sul ponte dell’imbarcazione ha compiuto il folle gesto.

Nessuna grave conseguenza, il ragazzo dopo essere stato individuato dall’equipaggio della nave che ha dovuto fermarsi è stato recuperato, dopo circa 40 minuti, grazie all’ausilio di alcune scialuppe di salvataggio della nave.