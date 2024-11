Anche a Locri, supera lo scoglio del primo grado l’inchiesta “Mandamento Jonico”, l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e difesa in aula dai pm Diego Capece Minutolo, Giovanni Calamita e Francesco Tedesco, che ha fatto luce su organigramma, strutture e affari di 23 famiglie della ‘ndrangheta della Jonica, più uomini dei clan di Reggio che alle famiglie della Locride hanno sempre guardato. Una fotografia dinamica e approfondita delle strutture criminali che operano su un territorio che va dall’hinterland reggino alla Locride confermata dai giudici, fatta eccezione per Bovalino, dove a detta del Tribunale di Locri non si può individuare un autonomo locale di ‘ndrangheta. Su 166 imputati, oltre 70 sono le condanne, arrivate anche fino a 30 anni di reclusione e talvolta anche superiori a quanto chiesto dall’accusa, che hanno raggiunto vecchi e nuovi boss della Locride come Vincenzo Cordì, condannato a 36 anni ridotti a 30 per i limiti imposti dal codice, Santo Palamara (29 anni), Leo Zappia (26 anni) e Francesco Mollica (22 anni). Novanta le assoluzioni a fronte dei 42 fra non luogo a procedere e assoluzione chiesti dalla pubblica accusa, ma non più di una ventina dei “salvati” era a processo per accuse di mafia. In più di un caso invece, quelle che per la procura erano estorsioni piene sono state derubricate a meri episodi di violenza privata e toccherà attendere le motivazioni per comprendere il perché.

L’inchiesta

Nonostante questo l’impianto dell’inchiesta regge e si conferma l’immagine sconfortante di uno “Stato” che pretende di essere parallelo e alternativo alla Repubblica e parla per bocca di soggetti come Giuseppe Ringo Morabito, nipote di don Peppe Tiradritto e autoproclamato Re sole della Locride, che intercettato dice «Lo Stato qua sono io, la mafia originale, non quella scadente». E forse non a caso. Perché – è emerso dall’indagine – nella jonica la ‘ndrangheta controlla tutto. Gli appalti, l’edilizia pubblica, quella privata, le elezioni, infiltrandosi nei cantieri finisce per guadagnare anche sui beni che le sono stati confiscati, regola con i propri tribunali i rapporti fra gli associati e fra i clan, istruisce processi, commina sanzioni. E si incunea nelle amministrazioni comunali, lucra sul pubblico collezionando innumerevoli turbative d’asta attraverso il metodo dei “lavori di somma urgenza”, il controllo di forniture, l’imposizione di manodopera e materiali a ditte compiacenti, o ancora la fittizia intestazione di società usate per accaparrarsi l’appalto. Uno Stato altro che formalmente non c’è ma pretende di governare, non solo la vita pubblica ma anche quella privata, arrivando a “regolare” le relazioni sentimentali di giovanissime figlie di boss, punendo ex fidanzati stufi o fedifraghi. E per molti diventa un modello. Lo hanno scoperto i carabinieri ascoltando i familiari del boss Antonio Cataldo “Papuzzella”, la cui figlia quindicenne ha raccontato alla madre di essere stata avvicinata da un compagno di scuola, che le avrebbe dato una lettera “di autocandidatura” da consegnare al padre, alla successiva visita in carcere. Un regime che oggi ha ricevuto un duro colpo.



Condanne e assoluzioni

1. Agresta Domenico non luogo a procedere

2. Aligi Santo Giuseppe - assoluzione

3. Aguì Roberto 13 anni e 6 mesi

4. Alvaro Paolo 18 anni

5. Ammendolea Alessandra – non luogo a procedere

6. Aramini Giovanni – assoluzione

7. Armocida Costantino (cl. ’88) – assoluzione

8. Armocida Costantino (c. ’74) – assoluzione

9. Armocida Domenico – assoluzione

10. Armocida Giuseppe assoluzione

11. Armocida Nicola assoluzione

12. Balzano Carmelo 20 anni e 2.300 di multa

13. Barbaro Antonio (cl. ’73) 25 anni e 5mila euro di multa

14. Barbaro Antonio (cl. ’68) assoluzione

15. Barbaro Francesco assoluzione

16. Barbaro Giuseppe – 12 anni

17. Barbaro Marianna – assoluzione

18. Barbaro Pasquale (cl. ’51) 15 anni

19. Barbaro Rosario (cl. ’40) – 6 anni

20. Barbaro Rosario (cl. 88) - assoluzione

21. Barbaro Saverio –assoluzione

22. Bonavita Adriana – assoluzione

23. Borelli Carlo – 5 anni

24. Bouhaj Saadja – 2 anni

25. Bova Rosanna – assoluzione

26. Camera Maurizio – assoluzione

27. Caparelli Carlo – 6 anni e 700 euro di multa

28. Capogreco Vincenzo – 4 anni e 1500 di multa

29. Carbone Giuseppe – assoluzione

30. Carbone Michele –9 anni

31. Careri Vincenzo – assoluzione

32. Caruso Domenico – assoluzione

33. Casili Carmelo – assoluzione

34. Cataldo Vincenzo – 5 anni 6 mesi

35. Chiellino Francesco – assoluzione

36. Cirillo Marilena – assoluzione

37. Consoli Giovanni – non luogo a procedere

38. Cordì Domenico – 13 anni e 6 mesi 6 anni e 2mila euro di multa

39. Cordì Vincenzo – 30 anni – 36 anni di reclusione ridotti a 30 per i limiti previsti dal codice

40. Cosenza Francesco – assoluzione

41. Cosenza Paolo – assoluzione

42. Crea Pasquale Antonio –assoluzione

43. Cucinotta Gianfranco – assoluzione

44. Cufari Giovanni – assoluzione

45. D’Agostino Luciano – assoluzione

46. Favasuli Francesco – assoluzione

47. Femia Laura – assoluzione

48. Filice Antonio – assoluzione

49. Filippone Antonio – 2 anni e 6 mesi

50. Floccari Ennio – assoluzione

51. Floccari Silvio – assoluzione

52. Foti Costantino Antonio 5 anni e 500 euro di multa

53. Frascà Domenico Antonio 5 anni e 500 euro di multa

54. Giorgi Sebastiano – 14 anni e 11 mesi

55. Grisolia Francesco – assoluzione

56. Gullì Domenico – 9 anni

57. Hreshchuk Iryna – assoluzione

58. Iamundo Maria – assoluzione

59. Ielo Carmelo –18 anni

60. Ietto Antonio (cl. ’53) –24 anni e 5mila euro di multa

61. Ietto Antonio (cl. ’90) – assoluzione

62. Ietto Carmelo Gaetano 20 anni e 5mila euro di multa

63. Ietto Francesco – assoluzione

64. Ietto Giuseppe – 14 anni

65. Ietto Natale – assoluzione

66. Ietto Soccorsa – assoluzione

67. Lacopo Michele – 3 anni e 300 euro di multa

68. Larosa Annibale – assoluzione

69. Larosa Paolo – assoluzione

70. Longo Giuseppe – assoluzione

71. Luciano Vincenzo – non doversi procedere perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela

72. Maani Essadia – 4 anni e 6 mesi 1anno e 6 mesi con pena sospesa

73. Maji Nadia – assoluzione

74. Manglaviti Antonio – 15 anni

75. Manglaviti Giovanni 19 anni

76. Manglaviti Sebastiano – 15 anni

77. Marcianò Giuseppe – assoluzione

78. Martelli Giuseppe – 18 anni

79. Marvelli Giuseppe –24 anni

80. Marvelli Paolo – 12 anni

81. Mazzola Christian – assoluzione

82. Mazzola Manuela – assoluzione

83. Miceli Tommaso – non doversi procedere perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela

84. Milieri Francesco –6 anni e 8 mesi

85. Minnella Rosa – 1 anno e 8 mesi con pena sospesa

86. Mollica Arcangelo – 13 anni

87. Mollica Francesco – 22 anni e 6 mesi

88. Mollica Leo – 12 anni

89. Musolino Domenico – 22 anni e 6 mesi

90. Musolino Rocco – assoluzione

91. Nastasi Domenico 12 anni

92. Nicolò Antonino – non doversi procedere perché l’azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudizio sui medesimi fatti

93. Nirta Bruno – assoluzione

94. Nobile Giuseppe – assoluzione

95. Occhibelli Leonardo – non doversi procedere perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela

96. Orlando Antonio – 5 anni e 500 euro di multa

97. Orlando Massimo – 6 anni e 700 euro di multa

98. Palamara Santo – 29 anni

99. Palumbo Luigi – non luogo a procedere

100. Pangallo Maria Carmela – assoluzione

101. Panuzzo Francesco – assoluzione

102. Parrotta Paola – 1 anno e 8 mesi con pena sospesa

103. Pelle Antonio – 14 anni e 6 mesi e 1300 euro di multa

104. Pelle Domenico 4 anni e 1200 euro di multa

105. Pelle Giuseppe –18 anni e 6 mesi e 2100 euro di multa

106. Pelle Sebastiano – assoluzione

107. Perre Giuseppe – non luogo a procedere per morte del reo

108. Perri Pasquale – assoluzione

109. Pipicella Caterina – assoluzione

110. Pipicelli Paolo Salvatore – assoluzione

111. Policheni Leonardo – 25 anni 18 anni

112. Polito Antonio – 18 anni 9 anni

113. Pratticò Antonio – 15 anni

114. Raffaele Alessandro – assoluzione

115. Resistenza Femia Concettina – assoluzione

116. Resistenza Femia Luigi – assoluzione

117. Resistenza Femia Rocco Antonio – assoluzione

118. Richichi Antonio – assoluzione

119. Richichi Gaetano –23 anni in continuazione

120. Rodi Teresa – assoluzione

121. Romeo Anna – assoluzione

122. Romeo Nicola 5 anni e mille euro di multa

123. Romeo Paolo – assoluzione

124. Romeo Salvatore – assoluzione

125. Romeo Tommaso Pasquale – 20 anni 12 anni

126. Santanna Domenico –12 anni

127. Santanna Filippo – 9 anni

128. Scali Gianluca –5 anni e 500 euro di multa

129. Scipione Tonino – 9 anni

130. Sergi Antonio – 23 anni e 5000 euro di multa

131. Sergi Carmine – 25 anni

132. Sergi Giovanni - assoluzione

133. Sergi Giuseppe – 24 anni e 5mila euro di multa

134. Sergi Rosario – assoluzione

135. Sergi Vincenzo –14 anni

136. Sgambellone Francesca – assoluzione

137. Spagnolo Rossella – assoluzione

138. Spanò Francesco – assoluzione

139. Spanò Vincenzo – assoluzione

140. Staltari Aurelio –18 anni

141. Staltari Rosario – assoluzione

142. Sterrantino Assunta – assoluzione

143. Strangio Antonio – assoluzione

144. Surace Patrizia – assoluzione

145. Talia Carmelo –18 anni e 3 mesi

146. Tavarnesi Mario Gaetano assoluzione

147. Trimboli Pasquale – assoluzione

148. Ursini Lina – assoluzione

149. Ursino Luigi Stefano – assoluzione

150. Varacalli Domenico – assoluzione

151. Varacalli Fabio – assoluzione

152. Varacalli Ferdinando – assoluzione

153. Varacalli Luigi – assoluzione

154. Venezia Benito – assoluzione

155. Violi Attilio Vittorio –22 anni e sei mesi

156. Zappia Bruno assoluzione

157. Zappia Leo – 28 anni

158. Zavettieri Antonio – assoluzione

159. Zavettieri Francesco – assoluzione

160. Zavettieri Mario – assoluzione

161. Zimbalatti Giuseppe – assoluzione

162. Zito Renato – assoluzione

163. Zito Rocco Domenico assoluzione

164. Zucco Cosimo –8 anni e 4mila euro di multa

165. Zucco Domenico –5 anni e 6 mesi

166. Zucco Giuseppe – 7 anni e 4mila euro