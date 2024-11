L’intera comunità si è messa in moto dopo l’appello del sindaco Giovanni Calabrese giunto via facebook: «Ciò dimostra che nessuno verrà mai lasciato solo»

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ringrazia cittadini, associazioni, parrocchie ed imprenditori della Locride per il grande cuore di solidarietà messo in campo in seguito all’ormai nota vicenda dello sbarco dei circa 100 migranti che ieri domenica 20 dicembre sono approdati sulla costa jonica locrese con un veliero.

L’intera comunità della Locride si è messa subito in moto all’appello del sindaco giunto via facebook, attivandosi nell’immediato e portando tantissimi beni di prima necessità presso il palazzetto dello sport, sede provvisoria in cui sono stati sistemati. Dal cibo, alle coperte, ai vestiti di ogni genere nonché giocattoli. Una vera e propria corsa di generosità e solidarietà che si è conclusa con circa 5 camion di materiale raccolto.

Tantissimo rispetto alle reali necessità dei migranti giunti, tanto che tutti i prodotti in eccesso sono stati stipati presso la sede della Protezione civile locrese, dove verranno smistati e successivamente donati alle persone indigenti della Locride. Quindi un aiuto nell’aiuto che arriva nel momento di maggiore richiesta da parte di chi si trova in difficoltà.

«Quella di domenica 20 dicembre è una giornata da ricordare per l’intera Locride. Ad un evento negativo, dettato dalla disgrazia di poveri migranti giunti sulla costa locrese, si è certificato quanto di positivo è presente nei cuori immensi della nostra gente». Così il sindaco di Locri Giovanni Calabrese.

«Ciò dimostra che nessuno verrà mai lasciato solo – afferma Calabrese -. Così come si è più volte dimostrato negli anni per i nostri residenti, così lo si è dimostrato per il disperato ospite che ha deciso di affrontare il mare invernale pur di avere un barlume di nuova speranza. Locri e la Locride sono da sempre terra di accoglienza e, nonostante le innumerevoli difficoltà logistiche, strutturali e sanitarie, il nostro spirito di cittadini accoglienti si è manifestato in poche ore».