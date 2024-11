Non si ferma l’attività di controllo da parte dei carabinieri del comando di Locri, Bianco, Roccella Jonica e Nucleo “Cacciatori di Calabria”. Rinvenute già da inizio anno piantagioni di canapa, con diversi sequestri di armi, munizioni e droga

Solo pochi giorni fa i Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina avevano rinvenuto, ben occultata tra la fitta vegetazione, su un terreno demaniale privo di recinzione e accessibile a chiunque, una coltivazione costituita da 250 piante di canapa indiana, di altezza compresa tra i 2,5 e 3 metri, dotate di un sistema di irrigazione a goccia.

Inoltre a Canolo, in contrada “Pachina”, i Carabinieri di Agnana Calabra, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale “Parco” di Gerace, nel corso rastrellamento, hanno rinvenuto, occultati tra la fitta vegetazione di una grotta, oltre 250 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, contenuta in una busta in cellophane trasparente e quasi 100 cartucce da caccia calibro 8 e 12.

Il materiale, in ottimo stato di conservazione, è stato sottoposto a sequestro in attesa degli accertamenti tecnici che saranno disposti dall’Autorità Giudiziaria.