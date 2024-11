Il manufatto abusivo è stato realizzato all'interno del cimitero di Sinopoli. I carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti per tentare di giungere all'identificazione dei responsabili

Un manufatto abusivo realizzato all'interno del cimitero di Sinopoli (RC) e destinato ad ospitare due loculi è stato sequestrato dai carabinieri. I militari, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno rilevato la presenza della costruzione in cemento realizzata senza alcuna autorizzazione.

Il manufatto, si ipotizza, sarebbe stato edificato come reazione alla mancata concessione di permessi da parte del Comune di Sinopoli. Nei mesi scorsi infatti sarebbero state presentate alcune richieste, rimaste inevase, per la costruzione di strutture sul suolo cimiteriale di proprietà del demanio. I carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti per tentare di giungere all'identificazione dei responsabili e degli eventuali mandanti dell'abuso edilizio.