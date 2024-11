Il patron del gruppo radiofonico di fronte ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Lorenzo Suraci è indagato dalla Dda di Catanzaro, nell'ambito di una inchiesta su società collegate al gruppo di Rtl. Ad interrogarlo pochi giorni fa il pm titolare del fascicolo, Pierpaolo Bruni, affiancato dal procuratore Giovanni Bombardieri. L'imprenditore, di origine vibonese, è rimasto in Procura pochi minuti; giusto il tempo necessario a comunicare la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte alle domande dei magistrati della Dda. L'inchiesta nasce un anno fa, quando fu anche perquisita la sede centrale della radio, per verificare i rapporti tra una società partecipata e la cosca Tripodi di Vibo Marina e Porto Salvo.