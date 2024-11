La Procura di Cosenza ha disposto il dissequestro degli impianti di risalita di Lorica, ai quali aveva apposto i sigilli dopo il tragico incidente dello scorso 23 gennaio costato la vita al direttore d’esercizio dell’infrastruttura, Alessandro Marcelli. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Il blocco si era reso necessario proprio per consentire di effettuare gli accertamenti tecnici richiesti dal Pm Bianca Maria Battini, titolare delle indagini.

Piste innevate

Lo stesso magistrato ha accolto con favore la richiesta di dissequestro presentata da Ferrovie della Calabria, società di gestione della cabinovia. La Valle dell’Inferno è completamente imbiancata ed anche questa sera sono in corso nuove precipitazioni: domani gli operai procederanno alla sistemazione della neve fresca ed alla messa in sicurezza delle piste per cui al massimo entro sabato, se non ci saranno altri intoppi, sarà possibile sciare.