Ferrovie della Calabria grazie a un’attenta e meticolosa attività propedeutica alla riapertura secondo i canoni di sicurezza, ha

nuovamente assunto la gestione degli impianti di Lorica. Siamo entusiasti di comunicare che, a partire da domani, domenica 11

agosto, gli impianti di Lorica saranno aperti al pubblico, offrendo così a residenti e turisti l’opportunità di tornare a godere delle bellezze degli altopiani silani.

Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno costante delle maestranze e alla direzione del reparto da parte di Santo Marazzita, il quale ha guidato con dedizione ogni fase del processo di riapertura. Un ringraziamento particolare va all’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro e all’assessore Gianluca Gallo.«La determinazione e la volontà dimostrate dall’assessore nel garantire l’apertura degli impianti sono state fondamentali per il raggiungimento di questo importante traguardo, ha dichiarato Ferraro. Invitiamo tutti a visitare Lorica per vivere un’esperienza unica, immersa nella natura e nelle tradizioni del nostro territorio. Siamo certi che sarà il primo passo verso una nuova stagione per gli impianti e per il turismo nella regione».

Gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare e a contattarci tramite i nostri canali ufficiali.